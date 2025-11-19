Manisa TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Manisa TOKİ Peşinat Kaç TL? Manisa TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Manisa TOKİ Konut Fiyatları 2025

Manisa'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesi büyük ilgi görürken, vatandaşlar 2025 yılı ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Manisa TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, başvuru süreci ve taksit başlangıç tarihleri netleşmiş durumda. Peki Manisa TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman başlayacak? İşte Manisa'ya özel TOKİ ödeme planı…

Manisa TOKİ Ödeme Planı 2025

Manisa, TOKİ'nin ödeme sınıflandırmasında Anadolu illeri kategorisinde değerlendiriliyor. Bu kapsamda projede standart ödeme modeli geçerli olacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenen taksitler

Konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor.

Manisa TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

TOKİ tarafından paylaşılan ödeme planına göre Manisa'da başlangıç taksitleri şu şekilde:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu taksitler memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir güncellenecek.

Manisa TOKİ Peşinat Kaç TL?

Manisa için belirlenen peşinat tutarları şu şekildedir:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme günü yatırılacak.

Manisa TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Manisa'da sunulan konut tiplerine göre detaylı ödeme planı şöyledir:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Manisa TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Manisa'da taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.

Manisa TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Manisa'da başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Manisa'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Manisa TOKİ konutlarının başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL olup, metrekare büyüklüğüne göre toplam maliyet yükseliyor. Taksitler memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir güncellenecek.

Manisa TOKİ Ödeme Planı 2025

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- İlk taksit bir ay sonra başlayacak

- 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme tablosu açıklandı

Manisa'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 TOKİ ödeme planı tüm ayrıntılarıyla belirlenmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi