Mantık ve felsefe litaratüründe birbirine benzer iki seçenek arasında karar verememe durumunu ifade eden bu benzetme hangi isimle anılır? Beyaz’la Joker sorusu

Mantık ve felsefe literatüründe, birbirine tamamen eşit ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer iki seçenek arasında karar verememe durumunu anlatan benzetme Buridan'ın Eşeği olarak anılır.
Kavramın Özeti
yüzyıl filozofu Jean Buridan'a atfedilir.
Hikâyede bir eşek, birbirine eşit uzaklıkta ve eşit derecede çekici iki saman balyası arasında kalır.
Tam rasyonel olduğu varsayılan eşek, seçenekler arasında fark bulamadığı için karar veremez ve açlıktan ölür.
Felsefi Önemi
Bu düşünce deneyi:
Özgür irade,
Rasyonel tercih teorisi,
Karar verme problemleri
gibi alanlarda tartışılır.
