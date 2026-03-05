Maradona, 1989’da hangi takımda oynarken UEFA Kupası’nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İtalyan futbol tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atan Diego Armando Maradona, bu başarıyla sadece bir kupa kazanmakla kalmamış, bir şehrin kaderini ve futbol kimliğini de sonsuza dek değiştirmiştir.

Maradona, 1989'da hangi takımda oynarken UEFA Kupası'nı kazanmıştır?

Efsanevi futbolcu, 1989 yılında İtalya'nın Napoli takımında forma giyerken UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Finalde Alman ekibi Stuttgart'ı eleyerek kupaya uzanan Napoli, Maradona önderliğinde tarihinin ilk ve tek Avrupa kupasını müzesine götürmeyi başarmıştır. Bu zafer, Napoli şehrinde Maradona'nın adeta bir "tanrı" gibi sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri olmuştur.

Cevap: Napoli

Kaynak: Haber Merkezi