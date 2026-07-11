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Marka Tescilinde Sınıf Seçimi ve Sorgulama: İşletmelerin En Çok Atlattığı İki Adım

Marka Tescilinde Sınıf Seçimi ve Sorgulama: İşletmelerin En Çok Atlattığı İki Adım
Marka Tescilinde Sınıf Seçimi ve Sorgulama: İşletmelerin En Çok Atlattığı İki Adım

 

Türkiye'de her yıl on binlerce marka tescil başvurusu yapılıyor. Ancak bu başvuruların önemli bir kısmı iki temel nedenden reddediliyor ya da koruma boşluğuyla sonuçlanıyor: yanlış sınıf seçimi ve yetersiz benzerlik araştırması. Bu iki adımı doğru atmak, tescil sürecinin başarısını doğrudan belirliyor.

Sınıf Seçimi Neden Bu Kadar Kritik

Marka tescili, Nice Sınıflandırması'ndaki 45 sınıftan yalnızca başvurulan sınıflarda koruma sağlıyor. Hangi işletmenin hangi marka sınıflarına başvurması gerektiği sektörden sektöre büyük farklılık gösteriyor. Teknoloji şirketleri için 9. ve 42. sınıflar öne çıkarken, gıda işletmeleri için 29., 30. ve 43. sınıflar belirleyici oluyor.

Özellikle e-ticaret sektöründe yaygın bir hata var: işletmeler sadece sattıkları ürünün sınıfına başvuru yapıp 35. sınıfı (perakende ve e-ticaret hizmetleri) atlıyor. Bu durumda platform üzerindeki marka ihlali şikâyetlerinde tescilli sınıf kapsam dışı kalabiliyor.

Benzerlik Araştırması Olmadan Başvurmak Riskli

Başvuru öncesinde yapılacak kapsamlı bir marka sorgulama işlemi, hem zaman hem para tasarrufu sağlıyor. TÜRKPATENT'e yapılan başvuru mevcut bir markayla çakışıyorsa ödenen harçlar geri alınamıyor. 2026 yılı itibarıyla tek sınıflı başvuruda bu rakam 2.820 TL.

Profesyonel benzerlik araştırması, yalnızca kelime eşleşmesini değil; fonetik (kulağa benzer sesler), görsel (logo benzerlikleri) ve anlamsal (farklı dilde aynı anlam) benzerlikleri de kapsıyor. Bu kapsamlı analiz olmadan yapılan başvurular, ilan aşamasında gelen itirazla karşılaşma riskini önemli ölçüde artırıyor.

Doğru Sıra: Önce Sorgula, Sonra Sınıflandır, Sonra Başvur

Bu iki adımı doğru sırayla yapmak süreci hızlandırıyor: benzerlik araştırması hangi sınıflarda yoğunluk olduğunu gösteriyor, bu da sınıf stratejisini şekillendiriyor. Profesyonel destek alarak bu adımları birlikte yürütmek, başvurunun başarı şansını önemli ölçüde artırıyor.

 

Kaynak: Bülten

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