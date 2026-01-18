Mart 2025’te vefat eden, “Düğün Dernek“ ve “Çalgı Çengi“ filmlerinde ve “Kardeş Payı“ ve “İşler Güçler“ televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan oyuncu kimdir?

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen simalarından biri olan, kendine has üslubu ve canlandırdığı renkli karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu, Mart 2025'te aramızdan ayrılarak sanat dünyasını yasa boğmuştur. Özellikle Selçuk Aydemir imzalı projelerdeki performansı, onu modern Türk komedisinin unutulmaz isimleri arasına taşımıştır.
"Düğün Dernek"ten "Kardeş Payı"na uzanan kariyeriyle tanınan ve Mart 2025'te vefat eden oyuncu kimdir?
Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol alan sanatçı, özellikle "İşler Güçler" dizisindeki performansı ve "Düğün Dernek" film serisindeki tiplemeleriyle geniş kitlelerce sevilmiştir. Projelerde genellikle canlandırdığı baba veya mahalle büyüğü karakterlerine kattığı samimiyetle tanınan oyuncunun vefatı, hem çalışma arkadaşları hem de sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.
Cevap: Şinasi Yurtsever
Kaynak: Haber Merkezi