GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

Mart 2025’te vefat eden, “Düğün Dernek“ ve “Çalgı Çengi“ filmlerinde ve “Kardeş Payı“ ve “İşler Güçler“ televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan oyuncu kimdir?

- Güncelleme Tarihi:

Mart 2025’te vefat eden, “Düğün Dernek“ ve “Çalgı Çengi“ filmlerinde ve “Kardeş Payı“ ve “İşler Güçler“ televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan oyuncu kimdir?

Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen simalarından biri olan, kendine has üslubu ve canlandırdığı renkli karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu, Mart 2025'te aramızdan ayrılarak sanat dünyasını yasa boğmuştur. Özellikle Selçuk Aydemir imzalı projelerdeki performansı, onu modern Türk komedisinin unutulmaz isimleri arasına taşımıştır.

"Düğün Dernek"ten "Kardeş Payı"na uzanan kariyeriyle tanınan ve Mart 2025'te vefat eden oyuncu kimdir?

Kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol alan sanatçı, özellikle "İşler Güçler" dizisindeki performansı ve "Düğün Dernek" film serisindeki tiplemeleriyle geniş kitlelerce sevilmiştir. Projelerde genellikle canlandırdığı baba veya mahalle büyüğü karakterlerine kattığı samimiyetle tanınan oyuncunun vefatı, hem çalışma arkadaşları hem de sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Cevap: Şinasi Yurtsever

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER