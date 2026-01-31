Masala göre hangi hayvan Bremen Mızıkacıları’nda yer almaz? Çifte Milyon sorusu

Dünya çocuk edebiyatının en sevilen masallarından biri olan "Bremen Mızıkacıları", sahipleri tarafından yaşlandıkları için dışlanan dört hayvanın, özgürlük ve müzik dolu bir gelecek hayaliyle Bremen şehrine doğru yola çıkışlarını anlatır. Birlik ve beraberliğin gücünü simgeleyen bu masalda, hayvanların üst üste binerek hırsızları korkuttuğu o meşhur sahne, heykel sanatına da ilham kaynağı olmuştur.

Masala göre hangi hayvan Bremen Mızıkacıları'nda yer almaz?

Bremen yolundaki bu sıra dışı orkestranın üyeleri bellidir: Her biri farklı bir yeteneğe ve hikâyeye sahip olan bu dörtlü; bir çiftlikten kaçan emektar bir eşek, koku alma yetisini kaybeden bir köpek, artık fare tutamayan bir kedi ve kesilmekten son anda kurtulan bir horozdan oluşur. Bu grup dışında kalan ve genellikle çiftlik hayatıyla anılan bir diğer hayvan ise bu müzikal yolculuğun bir parçası değildir.

Cevap: Domuz. (Bremen Mızıkacıları ekibi eşek, köpek, kedi ve horozdan oluşur.)

