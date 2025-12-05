GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

MasterChef “Altın Kupa All Star“ Geliyor! Başlangıç Tarihi ve Yarışmacılar Belli Oldu! Altın Kupa nedir, formatı ne, ne zaman bitecek?

- Güncelleme Tarihi:

MasterChef “Altın Kupa All Star“ Geliyor! Başlangıç Tarihi ve Yarışmacılar Belli Oldu! Altın Kupa nedir, formatı ne, ne zaman bitecek?

Televizyonun en çok izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye, sezon finali öncesinde izleyicilerini sevindiren büyük bir sürprizle geliyor: "Altın Kupa All Star" özel konsepti duyuruldu! Bu yeni format, geçmiş sezonların efsane isimlerini yeniden mutfağa taşıyacak.

Altın Kupa All Star Ne Zaman Başlıyor?

MasterChef Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan resmi duyuru ile özel sezonun başlangıç tarihi netleşti:

7 Aralık 2025 Pazar akşamı TV8'de !

"Hayaller kuruldu ve büyük buluşma başlıyor! Efsaneler yeniden mutfakta, Altın Kupa All Star geliyor" sözleriyle duyurulan bu serüven, büyük final heyecanını ikiye katlayacak.

Yarışmacı Kadrosu

Bu özel All Star sezonunda, mevcut sezonun şampiyon adayının yanı sıra, geçmiş sezonlarda iz bırakan toplam 16 yarışmacı Altın Kupa'yı kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

MasterChef Altın Kupa All Star'da yer alacak isimler şunlardır:

Beyza

Eda

Semih

Erim

Eren

Sergen

Ayaz

Barış

Hasan

Alican

Dilara

Tolga

Batuhan

Barbaros

Kıvanç

Kerem

Formatın İçeriği

Altın Kupa All Star, mevcut sezonun şampiyon adayının (henüz belirlenmemiş) yanı sıra bu 16 efsane yarışmacıyı bir araya getiriyor. Bu özel konseptte, en iddialı isimlerden eski finalistlere kadar güçlü bir kadro, kupa için mücadele edecek. Özel sezonla ilgili format ve oyun detaylarının ise ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

