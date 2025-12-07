MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Kim Oldu? MasterChef Kim Kazandı? Özkan mı, Sezer mi? 6 Aralık 2025

MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı 6 Aralık Cumartesi akşamı yaşandı. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından şampiyon, Danilo, Mehmet ve Somer şeflerin verdiği puanlarla canlı yayında belli oldu. Peki 2025 MasterChef şampiyonu kim oldu? Özkan mı, Sezer mi? İşte final gecesinin kazananı…
MasterChef 2025 Finalinde Kim Kazandı?
MasterChef'te sezonun en kritik gecesinde Sezer ve Özkan, canlı yayında karşı karşıya gelerek büyük ödül ve şampiyonluk kupası için mücadele etti. Uzun süren performans değerlendirmelerinin ardından yarışmanın bu yılki şampiyonu 65 puanla Sezer oldu.
MasterChef'te Finale Kalan İsimler
Yarışmada rakiplerini eleyerek son ikiye kalmayı başaran finalistler:
-
Özkan – İlk finalist
-
Sezer – İkinci finalist
Bu iki isim MasterChef 2025'in büyük finalinde karşı karşıya geldi.
Şef Ceketini Kazanan Yarışmacılar
Bu sezon şef ceketini almaya hak kazanan isimler:
-
Çağatay
-
Sezer
-
Özkan
-
Hakan
MasterChef Büyük Ödül Açıklaması
Her hafta düzenlenen özel ödül oyunlarında yarışmacılara farklı hediyeler verilse de, sezon finaline özel büyük ödülün detayları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.
Özkan'ın Final Tabağı Kaç Puan Aldı?
Özkan'ın "Döngü” adını verdiği final tabağı şeflerden 7 + 7 + 6,5 puan aldı. Bu sonuçla Özkan, yarışmayı 63,5 puan ile tamamladı.
Sezer'in Final Tabağı Kaç Puan Aldı?
Sezer'in finale özel hazırladığı imza tabağı şefler tarafından 8,5 + 8 + 7,5 puanla değerlendirildi. Bu yüksek puanlar Sezer'i toplam skorda zirveye taşıdı ve MasterChef 2025'in şampiyonu olmasını sağladı.
MasterChef Şampiyonu Kim Oldu?
Final gecesinin sonunda 2025 MasterChef şampiyonu resmen açıklandı: 65 puanla Sezer kupanın sahibi oldu.
