MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? MasterChef Türkiye Neden Yok? 21 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

- Güncelleme Tarihi:

MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? MasterChef Türkiye Neden Yok? 21 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. TV8 yayın akışına göre yarışma bu akşam planlanan saatinde izleyiciyle buluşacak.

MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu?

TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Programda herhangi bir yayın iptali bulunmuyor.

MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Evet, Sezon 7, Bölüm 165 bu akşam yayınlanacak. Yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele edecek. Günün sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı büyük merak konusu.

MasterChef Türkiye Neden Yok?

Yarışma bu akşam yayınlanacak. Yayın akışı normal şekilde ilerlediği için "neden yok” sorusu bu hafta geçerli değil.

21 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Zahide Yetiş'le Sence? (Yeni Bölüm)
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 – Gel Konuşalım

