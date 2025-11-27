GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? MasterChef Türkiye Neden Yok? 27 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu? MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Yayınlanacak mı? MasterChef Türkiye Neden Yok? 27 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam yayın akışında yerini alarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Program, yeni bölümüyle yine mutfakta kıyasıya bir rekabete sahne olacak.

MasterChef Türkiye Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, MasterChef Türkiye bu akşam yayınlanacak. TV8 yayın akışında program saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye Neden Yok?

Yarışma bu hafta herhangi bir iptal, erteleme veya yayın durdurma kararı olmadan normal saatinde yayınlanacak. Yayın akışında yer aldığı için "yok” durumu söz konusu değil.

MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

27 Kasım 2025 TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

Kaynak: Haber Merkezi

