Maurice Jarre’ın bestelediği müzik, Mustafa Akkad’ın yönetmenliğini yaptığı hangi filme aittir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Sinema dünyasının en büyük başyapıtlarından biri kabul edilen, hem görselliğiyle hem de ruhu dinlendiren melodileriyle hafızalara kazınan bu film, İslamiyet'in doğuşunu ve yayılışını anlatan epik bir yapımdır. 1976 yılında vizyona giren bu dev prodüksiyon, Mustafa Akkad'ın vizyonu ile Fransız besteci Maurice Jarre'ın dehasını bir araya getirmiştir.
Mustafa Akkad'ın yönettiği ve müzikleri Maurice Jarre tarafından bestelenen bu efsanevi film hangisidir?
Maurice Jarre, bu filmin müziklerini hazırlamak için çölün derinliklerinde tek başına vakit geçirmiş ve o dönemin ruhunu en iyi şekilde yansıtacak tınıları aramıştır. Sonuçta ortaya çıkan eser, sadece bir film müziği değil; dünya çapında tanınan bir sanat eseri olmuştur. Hatta bu müzikler, 1977 yılında Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "En İyi Özgün Müzik" dalında aday gösterilmiştir.
