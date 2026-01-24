Medeni Kanun’a göre evliliği sona eren kadın yeniden evlenmek için kaç gün beklemelidir? Çifte Milyon sorusu

Türk Medeni Kanunu, evliliği sona eren kadınlar için yeni bir evlilik yapmadan önce belirli bir süre bekleme şartı getirmiştir. Hukuk dilinde "iddet müddeti" olarak adlandırılan bu bekleme süresinin temel amacı, olası bir hamilelik durumunda soybağının (çocuğun babasının kim olduğunun) karışmasını önlemektir.

Medeni Kanun'a göre evliliği sona eren kadın yeniden evlenmek için kaç gün beklemelidir?

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre, evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün beklemesi gerekir. Ancak bu süre mutlak bir engel değildir; eğer kadın hamile olmadığını bir sağlık raporuyla kanıtlar veya boşandığı eşiyle tekrar evlenmek isterse, mahkeme kararıyla bu bekleme süresi kaldırılabilir.

Cevap: 300 Gün

