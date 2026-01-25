Megastar Tarkan’ın kızının adı nedir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru
Türk pop müziğinin dünya çapındaki temsilcisi Megastar Tarkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, babalık heyecanı ve ailesiyle ilgili paylaşımları hayranları tarafından her zaman büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.
Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamışlardır. Almanya'nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelen minik bebekleri, babasının hayran kitlesi tarafından daha doğmadan büyük bir merak konusu olmuştu. Tarkan'ın babalık sevinciyle yaptığı duygusal paylaşımlar, o dönem sosyal medyada en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline gelmiştir.
Cevap: Megastar Tarkan'ın kızının adı Liya'dır. (Liya ismi, "sabırlı, sabrın en güzeli, sadakat" gibi anlamlar taşımaktadır.)
