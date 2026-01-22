Meksika’da iki kez FIFA Dünya Kupası finali oynanan hangi adda bir stadyum vardır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Meksika'nın futbol tarihindeki eşsiz yerini simgeleyen bu devasa yapı, dünyada iki farklı FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan ilk stadyum olma unvanına sahiptir. Hem 1970 hem de 1986 yıllarında futbolun zirvesine sahne olan bu stadyum, efsane futbolcular Pelé ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı yerdir.

Meksika'da iki kez FIFA Dünya Kupası finali oynanan hangi adda bir stadyum vardır?

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan ve futbolun "kabe"lerinden biri olarak kabul edilen bu tarihi mekan Aztek Stadyumu (Estadio Azteca)'dur. 1970 yılında Brezilya'nın İtalya'yı, 1986 yılında ise Arjantin'in Batı Almanya'yı yendiği finaller bu sahada oynanmıştır.

Cevap: Aztek Stadyumu (Estadio Azteca)

