Meme Dikleştirme Modern Yöntemleri ile En Kalıcı Sonuçlar

Meme dikleştirme operasyonları birçok farklı modern yöntem ile yapılır. Yalnızca sarkmanın toparlanması değil aynı zamanda dokunun içerisinde yeniden bir yapılandırılma hedeflenir. Böyle durumlarda birçok geleneksel teknikten ziyade daha modern yöntemler kullanılarak uygulama yapılır. Böylece uzun ömürlü ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün olur. Çok popüler olan iç sütyen teknikleri ya da profesyonel cerrahi müdahaleler ile formun uzun bir süre korunması sağlanır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Mastopeksi adı da verilen bu operasyonlar sırasında özellikle yer çekimi, emzirme ya da hızlı kilo kaybı yaşayan kişilerde yeniden formu eski haline getirmek mümkün olur. Göğüs bölgesinde şekillendirme işlemi olarak bilinen meme dikleştirme uygulaması meme ucunun daha yukarıya taşınmasına olanak tanır. Böyle durumlarda gevşemiş deri fazlalığını alarak meme bölgesine daha diri ve genç bir görünüm kazandırmak mümkün olur. Bu işlemi yaparken planlama ve çizim süreci son derece önemlidir. Yöntem seçimi tamamen hastanın durumuna göre belirlenir. Bununla birlikte doku şekillendirme ve kapatma pansuman işlemleriyle operasyonu tamamlanır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüs bölgesi birtakım nedenlere dayalı olarak formunu kaybedebilir. Böyle durumlarda hem formunu kaybeden hem de dikliğini yitiren göğüsler için meme dikleştirme işlemi yapılır. Bu işlemin yapılabilmesi için adayların uygun olması gerekir. Genelde şu kişiler bu uygulamayı yaptırabilmektedir:

Emzirme sonrasında göğüs bölgesinde form kaybı yaşayanlar yaptırabilir.

Hızlı ve yüksek miktar miktarda kilo kaybı yaşadığınızda eğer sarkma varsa dikleştirme işlemi yaptırabilirsiniz.

Doğuştan gelen yapısal bir sarkıklık mevcutsa yine bu uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Meme ucu eğer aşağıya bakıyorsa bunu dikleştirerek daha estetik hale getirebilirsiniz.

Asimetrik problemi olanlar için de uygulanabilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Cerrahi uygulama öncesinde dikkat edilmesi gereken birtakım önemli prosedürler bulunur. Bununla birlikte göğüs küçültme gibi operasyonlarda kişinin dün tıbbi tetkik ve görüntüleme işlemlerinden geçirilmesi gerekir. Doktor önerdiyse mamografi gibi tetkiklerin yapılması gerekir. Eğer kullandığınız bir ilaç varsa bu konuyu doktorunuzla konuşmalısınız. Meme küçültme operasyonundan en az 10 gün önce bıraktığınızdan emin olmalısınız. Bunun yanında sigara özellikle dokulardaki oksijen seviyesini düşürdüğü için operasyon öncesinde bırakılması en önemli konulardan biridir. Bu şekilde su tüketerek vücudunuzun nem dengesini de korumalısınız.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Operasyon sonrasında ise kişilerin dikkat etmesi gereken önemli kriterler bulunur. Kişinin normal hayatına daha hızlı dönebilmesi için doktor tarafından verilen tüm tavsiyeleri uygulaması gerekir. Bu aşamada en önemli konu medikal sütyen kullanımıdır. Özellikle meme küçültme sonrasında doktorun önermiş olduğu özel destekleyici sütyeni yaklaşık olarak 6 hafta boyunca kullanmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ilk 2-3 hafta boyunca kollarınızı yukarıya kaldırmamalısınız. Bunun yanında dikişlere baskı yapmamak için uygun bir şekilde yatış pozisyonuna dikkat etmelisiniz.

Meme Büyütme Estetiği

Göğüs bölgesinde bazı kişiler hacim artırmak isteyebilir. Aynı zamanda formu düzeltmek veya vücut hatlarında daha belirgin bir estetik görünüm elde etmek isteyenler olabilir. Böyle durumlarda daha hacimli görünüm için meme büyütme uygulamasını cerrahi olarak tercih edebilirsiniz. Kalıcı sonuç isteyenler için cerrahi operasyonlar çok daha avantajlıdır. Günümüzde bu tarz operasyonlar sayesinde hastalar kendi vücudundan alınan yağ enjeksiyonlarıyla çok daha kolay bir şekilde göğüs bölgesindeki hacmi arttırabilmektedir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Vücudun en önemli uzuvlarından biri olan göğüs bölgesinde çeşitli nedenlerle büyütme işlemine ihtiyaç duyulabilir. Model cerrahi tekniklerle yapılan meme büyütme estetiği genel olarak kişilerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmesi için yapılır. Özellikle şu durumlarda yapıldığı söylenebilir:

Eğer göğüslerinizde yapısal olarak bir küçüklük varsa cerrahi uygulamalarla istenilen boyuta getirilebilir.

Genellikle doğum sonrasında kadınların emzirme nedeniyle göğsünde sarkmalar veya hacim kaybı olabilir.

Asimetri ya da boyut farklılıkları varsa bu uygulama yapılabilir.

Çok fazla kilo kaybı sonrasında göğüs bölgesinde deformasyon oluşabilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Göğüslerde büyütme işlemi sırasında hastanın vücut yapısı ve mevcut meme dokusu baz alınarak uygulama yapılır. Silikon implantlar genellikle çok tercih edilen ve kalıcı kabul edilen yöntemlerden biridir. Meme dokusunun alt kısmına ya da kas altı bölgesine yerleştirilir. Bir diğer uygulama ise yağ enjeksiyonu ile büyütme işleminin yapılmasıdır. Aynı anda birden fazla meme büyütme yönteminin kullanıldığı hibrit yöntemlerle tercih edilebilir.

