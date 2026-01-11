Memeli hayvanlarda bağırsakları dıştan saran yağlı zara ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Giyim dünyasında her parçanın kendine has bir dikim tekniği, kullanım amacı ve kumaş yapısı vardır. Özellikle dış giyim ve üst giyim arasındaki farklar, kıyafetlerin vücudu koruma düzeyini ve stilini belirler.

Ceket, kaban, kazak ve gömlek seçeneklerinden hangisi memeli hayvanlarda bağırsakları dıştan saran "omentum" zarına verilen isimlerden biridir?

Halk arasında ve kasaplık terimleri sözlüğünde, bağırsakları bir yorgan gibi örten bu yağlı zara "gömlek" veya "gömlek yağı" adı verilir. Tıpkı bir insanın gömlek giyerek vücudunu örtmesi gibi, bu doku da iç organların üzerini kapladığı için bu isimle anılmaktadır. Mutfak kültürümüzde de özellikle "gömlek yağına sarılmış ciğer sarması" gibi yemeklerde bu doku sıklıkla kullanılır. Diğer seçenekler olan ceket, kaban ve kazak terimlerinin anatomi veya gıda terminolojisinde bu tür bir karşılığı bulunmamaktadır.

Cevap: Gömlek

Kaynak: Haber Merkezi