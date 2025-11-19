Mersin TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Mersin TOKİ Peşinat Kaç TL? Mersin TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Mersin TOKİ Konut Fiyatları 2025

Mersin'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesine yoğun başvuru yapılırken, vatandaşlar 2025 ödeme planını, peşinat tutarlarını ve taksit başlangıç tarihlerini araştırıyor. Mersin TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, başvuru koşulları ve taksit hesaplamaları netleşmiş durumda. Peki Mersin TOKİ taksitleri ne kadar? Peşinat kaç TL? İlk ödeme ne zaman yapılacak? İşte Mersin'e özel TOKİ ödeme planı…
Mersin TOKİ Ödeme Planı 2025
Mersin, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede standart ödeme modeli uygulanıyor:
- %10 peşinat,
- 240 ay (20 yıl) vade,
- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler
Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.
Mersin TOKİ Taksitleri Ne Kadar?
Mersin TOKİ projelerinde başlangıç taksit tutarları şöyle açıklandı:
- 1+1 dairelerde: 6.750 TL
- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL
- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL
Bu tutarlar memur maaş artış oranına göre her 6 ayda bir yeniden düzenlenecek.
Mersin TOKİ Peşinat Kaç TL?
Peşinat oranı %10 olarak belirlenirken Mersin'de uygulanacak peşinat tutarları şu şekilde:
- 55 m² 1+1: 180.000 TL
- 65 m² 2+1: 220.000 TL
- 80 m² 2+1: 265.000 TL
Peşinat, hak sahibi vatandaşların sözleşme imzaladığı gün yatırılacak.
Mersin TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Taksit Hesaplaması
Mersin'de vatandaşlara sunulacak konut tipleri ve ödeme planı şöyledir:
55 m² – 1+1 Konutlar
- Peşinat: 180.000 TL
- Aylık taksit: 6.750 TL
- Vade: 240 ay
65 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 220.000 TL
- Aylık taksit: 8.250 TL
- Vade: 240 ay
80 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 265.000 TL
- Aylık taksit: 9.938 TL
- Vade: 240 ay
Mersin TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?
Mersin'de TOKİ taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme imzalamasından sonraki ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında alınacak.
Mersin TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Mersin'de TOKİ başvuruları şu kanallardan yapılabiliyor:
- e-Devlet
- Ziraat Bankası
- Halkbank
- Emlak Katılım Bankası
Başvuru ücreti 5.000 TL, son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025 olarak açıklandı.
Mersin'de TOKİ Konut Fiyatları 2025
Mersin'de TOKİ konutlarının fiyatları 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor. Metrekare büyüdükçe toplam satış bedeli de aynı oranda artıyor.Taksitler ise her 6 ayda bir memur maaş artış katsayısı doğrultusunda güncellenecek.
Mersin TOKİ Ödeme Planı Netleşti
- %10 peşinat
- 240 ay vade
- 6.750 TL'den başlayan taksitler
- İlk taksit sözleşmeden 1 ay sonra
- 1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı açıklandı
Mersin'de sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 yılı TOKİ ödeme planı tüm detaylarıyla belirlenmiş durumda.
