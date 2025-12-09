GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Mert Hakan Yandaş Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden bazı isimler için tutuklama kararı çıkarken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu soruşturmada Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Ahmet Okatan çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında da tutuklama kararı verildi.

Tutuklananlar Tam Liste

  1. Emrah Çelik

  2. Yunus Emre Tekoğul

  3. Metehan Baltacı

  4. İzzet Furkan Malak

  5. Bartu Kaya

  6. Murat Sancak

  7. Orkun Özdemir

  8. Kadir Kaan Yurdakul

  9. Faruk Can Genç

  10. Alassane Ndao

  11. Mert Hakan Yandaş

  12. Ersen Dikmen

  13. Kerem Yusuf Sirkeci

  14. Emircan Çiçek

  15. Ahmet Okatan

  16. Gürhan Sünmez

  17. Mehmet Emin Katipoğlu

  18. Volkan Erten

  19. Şahin Kaya

  20. Ümit Kaya

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar

  1. Ahmet Abdullah Çakmak

  2. Eren Karadağ

  3. Uğur Adem Gezer

  4. Arda Türken

  5. Muhammed Furkan Özhan

  6. Yusuf Özdemir

  7. Ensar Bilir

  8. Oktay Aydın

  9. Yücel Gürol

