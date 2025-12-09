Mert Hakan Yandaş Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden bazı isimler için tutuklama kararı çıkarken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu soruşturmada Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Ahmet Okatan çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim hakkında da tutuklama kararı verildi.
Tutuklananlar Tam Liste
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi