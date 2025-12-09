Metehan Baltacı Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda büyük ses getiren bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden biri olan Metehan Baltacı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 29 şüpheli arasında bulunan Metehan Baltacı hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.
Soruşturma dosyasında futbol dünyasından birçok isim yer alırken, Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanması, gündemde geniş yankı uyandırdı. Baltacı, soruşturmada adı geçen Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine dahil edildi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler (Metehan Baltacı Dahil Tam Liste)
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
