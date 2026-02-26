Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 21 Mart 2025’te 280 santimetreyle Türkiye’de yılın en yüksek kar kalınlığı nerede ölçülmüştür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgeleri, kış mevsiminin sonlarına doğru bile ekstrem kar yağışlarına sahne olabilmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 21 Mart 2025'te 280 santimetreyle Türkiye'de yılın en yüksek kar kalınlığı nerede ölçülmüştür?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı ekstrem değerler raporuna göre, yılın kar kalınlığı rekoru şaşırtıcı bir şekilde baharın başlangıcı kabul edilen 21 Mart tarihinde, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'nda (Ovit Geçidi bölgesi) ölçülmüştür. 2.640 rakımlı bu bölge, Doğu Karadeniz'in en yoğun kar alan noktalarından biri olarak bu tarihte tam 2,8 metrelik kar kalınlığına ulaşmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”