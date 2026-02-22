Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hangi renk kodu “tehlikeli“ anlamına gelmektedir? Beyaz’la Joker Sorusu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşların hava durumuna karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve olası afetlerin etkilerini en aza indirmek için dünya standartlarında bir "Meteouyarı" sistemi kullanmaktadır. Bu sistemde her renk, hava olayının şiddetine ve oluşturabileceği risk seviyesine göre belirlenmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hangi renk kodu "tehlikeli" anlamına gelmektedir?
MGM'nin uyarı sisteminde yer alan renklerin anlamlarını incelediğimizde:
-
Yeşil (Uyarı Gerekmiyor): Hava olaylarında herhangi bir tehlike beklenmediğini ifade eder.
-
Sarı (Potansiyel Tehlikeli): Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, dikkatli olunması gerektiğini belirtir.
-
Turuncu (Tehlikeli): Hava durumu **"tehlikeli"**dir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmez. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olunmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
-
Kırmızı (Çok Tehlikeli): Hava durumu çok tehlikelidir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması beklenir. Bu durumlarda geniş çaplı operasyonel önlemler alınması gerekebilir.
Cevap: Turuncu
