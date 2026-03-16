Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır? Milyoner Sorusu

Michel Lotito adlı Fransız performans sanatçısı, 1978–1980 yılları arasında bir uçağı parça parça yiyerek tüketmesiyle ünlüdür.

Lotito, "Monsieur Mangetout” (Her şeyi yiyen adam) lakabıyla tanınır.

Bu dönemde bir Cessna 150 uçağını küçük parçalara keserek yaklaşık iki yıl boyunca yemiştir.

Metal, cam ve plastik parçaları küçük parçalar hâline getirip su ve mineral yağla birlikte tüketmiştir.

 Ayrıca kariyeri boyunca:

Bisikletler

Alışveriş arabaları

Televizyonlar

Metal parçalar

gibi birçok alışılmadık nesneyi de yemesiyle tanınmıştır.

Özet: 1978–1980 yılları arasında bir Cessna 150 uçağını parça parça yiyerek tüketmiştir.

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER