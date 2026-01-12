GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Miraç Kandili bu hafta mı, ne zaman? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? 2026 Miraç Kandili tarihi

Müslüman alemi, Recep ayının manevi huzuru içerisinde yılın ikinci büyük kandili olan Miraç Gecesi’ni karşılamaya hazırlanıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilahi huzura kabul edildiği bu muazzam mucize, 2026 yılında kış mevsiminin kalbinde kalpleri ısıtacak. Peki, 2026 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre merak edilen tüm detaylar...

Miraç Kandili yaklaşırken, vatandaşlar bu mübarek gecenin tarihini netleştirmek için arama motorlarına yöneldi.

Özellikle ibadetlerini planlamak, kandil programlarına katılmak ve günün manevi atmosferini kaçırmamak isteyenler "2026 Miraç Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet takvimi üzerinden araştırılan kandil gecesi için hazırlıklar sürerken, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Miraç, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

Peki Miraç Kandili 2026 hangi tarihte idrak edilecek, hangi gün? Bilgiler haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026

Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Miraç Gecesi, iki aşamadan oluşur: İsra (gece yürüyüşü) ve Miraç (göğe yükseliş). Bu mübarek gecede:

Beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınmıştır.

Allah'a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanabileceği müjdesi verilmiştir.

2026 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

