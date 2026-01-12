Miraç Kandili bu hafta mı, ne zaman? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? 2026 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili yaklaşırken, vatandaşlar bu mübarek gecenin tarihini netleştirmek için arama motorlarına yöneldi.
Özellikle ibadetlerini planlamak, kandil programlarına katılmak ve günün manevi atmosferini kaçırmamak isteyenler "2026 Miraç Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet takvimi üzerinden araştırılan kandil gecesi için hazırlıklar sürerken, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Miraç, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
Peki Miraç Kandili 2026 hangi tarihte idrak edilecek, hangi gün? Bilgiler haberimizde...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026
Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI
Miraç Gecesi, iki aşamadan oluşur: İsra (gece yürüyüşü) ve Miraç (göğe yükseliş). Bu mübarek gecede:
Beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınmıştır.
Allah'a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanabileceği müjdesi verilmiştir.
2026 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı
Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
