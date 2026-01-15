MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026 | Resimli, Dualı, Hadisli, Anlamlı, Güzel Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri
Miraç Kandili’nin manevi coşkusu, İslam aleminin dört bir yanında hissediliyor. 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilahi huzura yükseldiği kutlu yolculuğun hatırasını taşıyor. Müslümanlar bu anlamlı gecede ibadet ve dualarla gönüllerini arındırırken, sevdiklerine gönderdikleri kandil mesajlarıyla da bu özel anın bereketini paylaşıyor. İşte 2026 yılına özel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri…
İslam âlemi için büyük anlam taşıyan Miraç Kandili, affın, rahmetin ve manevi yükselişin sembolü olarak idrak ediliyor. Miraç Kandili mesajları, bu kutsal gecede birlik, beraberlik ve dua duygularını paylaşmanın en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel "Hayırlı Kandiller” mesajlarını sizler için derledik. İşte, dualı en güzel Miraç Kandili mesajları kısa, kurumsal Miraç Kandili mesajları 2026 resimli seçenekleri...
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026
Miraç Kandili, affın ve merhametin kapılarının açıldığı bir gecedir. Rabbim seni de bu rahmete dahil etsin.
Miraç Kandili, ruhumuza huzur, hayatımıza yön versin. Duaların kabul, gecen mübarek olsun.
Miraç, insanın yüklerinden arındığı bir yolculuktur. Hayırlı Kandiller.
Bu gece kalbin susmasın, dua etsin. Miraç Kandilin hayırlı olsun.
Miraç Kandili, gönlünde yeni bir başlangıç olsun. Rabbim sana sağlık, huzur ve hayırlı kapılar açsın.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.
