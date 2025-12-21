MÖ 1275’te gerçekleşen Kadeş Savaşı’nda karşı karşıya gelenler hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez antik çağ tarihine dair dikkat çeken bir soru yarışmacıların karşısına çıktı. MÖ 13. yüzyılın en önemli savaşlarından biri olan Kadeş Savaşı'yla ilgili soru, tarih bilgilerini zorladı.
MÖ 1275'te gerçekleşen Kadeş Savaşı'nda karşı karşıya gelenler hangisidir?
A) Yıldırım Bayezid ve Timur
B) II. Muvatalli ve II. Ramses
C) Gryffindor ve Slytherin
D) I. Richard ve Selahaddin Eyyubi
Sorunun doğru cevabı B şıkkı: II. Muvatalli ve II. Ramses oldu. Kadeş Savaşı, Hitit İmparatoru II. Muvatalli ile Mısır Firavunu II. Ramses arasında yapılmış ve tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasına giden süreci başlatmıştır.
