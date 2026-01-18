GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

MÖ 356’da Makedonya’da doğdu MÖ 323’te Babil’de öldü şeklinde anlatılan tarihî karakter muhtemelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

MÖ 356’da Makedonya’da doğdu MÖ 323’te Babil’de öldü şeklinde anlatılan tarihî karakter muhtemelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Tarih sahnesinde çok kısa bir sürede bilinen dünyanın büyük bir kısmını fetheden, antik çağın en karizmatik ve etkileyici liderlerinden biri olan bu isim, Makedonya'dan Hindistan sınırlarına kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurmuştur.

Hayat hikâyesi MÖ 356'da Makedonya'da başlayıp MÖ 323'te Babil'de son bulan bu tarihi karakter kimdir?

Henüz 20 yaşında tahta çıkan ve 32 yıllık kısa ömrüne sayısız zafer sığdıran bu hükümdar, Aristo'nun öğrencisi olmasıyla da bilinen Büyük İskender'dir (III. Aleksandros).

  • MÖ 356: Makedonya'nın başkenti Pella'da doğdu.

  • MÖ 334: Anadolu'ya geçerek Pers İmparatorluğu'na karşı büyük seferini başlattı.

  • MÖ 323: Hindistan seferinden dönerken, henüz 32 yaşındayken Babil'de (bugünkü Irak sınırları içinde) gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Ölümünden sonra imparatorluğu generalleri arasında bölünmüş olsa da, başlattığı Helenistik Dönem ile doğu ve batı kültürlerinin birbirine karışmasını sağlayarak dünya tarihinin akışını değiştirmiştir.

Cevap: Büyük İskender

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz.

