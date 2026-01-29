Moğolca kökenli olan “cilasun“ kelimesi Türkçede hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Türkçenin zengin kelime hazinesi içerisinde, tarihin derinliklerinden ve farklı coğrafi komşuluklardan gelen pek çok kelime yer alır. Özellikle Orta Asya kökenli, Moğolca ile akrabalığı bulunan bu terimler, genellikle savaşçı toplumlara özgü karakter özelliklerini tanımlamak için kullanılır. "Cilasun" kelimesi de bu etkileşimin en asil örneklerinden biridir.

Moğolca kökenli olan "cilasun" kelimesi Türkçede hangi anlama gelir?

Eski metinlerde ve destansı anlatımlarda sıkça karşımıza çıkan bu kelime, sadece fiziksel bir gücü değil, aynı zamanda karakterdeki sağlamlığı ve gözü pekliği ifade eder. Modern Türkçede yerini daha çok "alp" gibi kavramlara bıraksa da, edebiyatta ve özel isimlerde bu kelimenin taşıdığı o eski, vakur anlam korunmaya devam etmiştir. Atlı göçebe kültürünün izlerini taşıyan bu ifade, tam bir kahramanlık sıfatıdır.

Cevap: Yiğit kimse.

