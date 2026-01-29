MSB askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama 2026: Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı (Sevk ve celp tarihleri)

Vatani görevini yerine getirmek için gün sayan binlerce asker adayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı 1. dönem (Şubat, mart, nisan celbi) sınıflandırma sonuçları açıklandı. e-Devlet üzerindeki sınıflandırma sonucu sorgulama sayfası üzerinden askere gidecek olan vatandaşlar sonuçlarını görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2026 MSB askerlik sorgulama ekranı.

Şubat, mart ve nisan celbinde askere gidecek olan yükümlülerin askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Şubat celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Sevk belgeleri de yine e-Devlet'ten paylaşılacak. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte askerlik yeri sorgulama ekranı. ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanabilecek. 2026 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ MSB CELP VE SEVK TAKVİMİ 2026 Diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin; Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için 28 Şubat 2026 tarihine kadar, Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar, Kasım 2026 sınıflandırma dönemi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir. (2) Celp ve sevk döneminin belirlenmesinde yükümlülerin celp ve sevk dönemi tercihleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate alınabilir. (3) Günün gelişen şartları ile TSK'nın ihtiyaç ve öncelikleri gereğince sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler ile celp ve sevk tarihlerinde değişiklik yapılabilir. 2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri: 1. grup 5 Şubat 2026 2. grup 5 Mart 2026 3. grup 2 Nisan 2026 Yükümlüler, askerlik belgelerini e-Devlet'ten elde edebiliyor. 1'inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3'üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden belgelerine erişim sağlayacak. Kaynak: Haber Merkezi

