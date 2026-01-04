Muğla yöresine ait olan Çökertme kebabının geleneksel yapımında hangi malzeme kullanılmaz? Beyaz’la Joker sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Muğla yöresine özgü lezzetlerden biri olan Çökertme kebabı, "Beyazla Joker” programında sorulan soruyla yeniden gündeme geldi. Yarışmacılara yöneltilen soruda, bu ünlü yemeğin geleneksel yapımında kullanılmayan malzeme soruldu.
Şıklar arasında yer alan patates, domates, dana eti ve patlıcan seçenekleri kafa karıştırırken, doğru cevabı bilenler avantaj sağladı.
Çökertme Kebabında Hangi Malzeme Yok?
Geleneksel Çökertme kebabı;
ince doğranmış kızarmış patates,
dana eti (veya bazı yörelerde kuzu eti),
yoğurt ve
domates sosu
ile hazırlanır. Ancak şıklarda yer alan patlıcan, Çökertme kebabının özgün tarifinde kullanılmaz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”