Murad adında kaç Osmanlı padişahı vardır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın tarihinde, bazı isimler padişahlar arasında oldukça popüler olmuş ve farklı dönemlerde tekrar tekrar kullanılmıştır. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan "Murad", hem askeri başarılarla dolu fetih dönemlerinde hem de imparatorluğun en zorlu kriz anlarında tahta geçen hükümdarlar tarafından taşınmıştır.
Osmanlı tarihinde "Murad" adını taşıyan toplam kaç padişah vardır?
Osmanlı soy ağacına bakıldığında, ilk dönemlerden imparatorluğun son yıllarına kadar bu ismi taşıyan padişahlara rastlanır. I. Murad'ın (Hüdavendigâr) Kosova Meydan Muharebesi'ndeki zaferinden, IV. Murad'ın Bağdat Fatihi olarak anılan sert yönetimine ve son dönemlerde tahta çıkan padişahlara kadar "Murad" ismi, Osmanlı siyasi tarihinde önemli bir yer tutar.
Cevap: 5 padişah vardır (I. Murad, II. Murad, III. Murad, IV. Murad ve V. Murad).
