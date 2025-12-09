Murat Sancak Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden biri olan Murat Sancak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve yapılan değerlendirme sonucu tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği 29 şüpheliden biri olan Murat Sancak hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Soruşturma dosyasında futbolcu ve yöneticilerden oluşan geniş bir liste bulunurken, Murat Sancak da bu süreçte Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine eklendi.

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

Metehan Baltacı

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Murat Sancak

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Alassane Ndao

Mert Hakan Yandaş

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya

Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler

Ahmet Abdullah Çakmak

Eren Karadağ

Uğur Adem Gezer

Arda Türken

Muhammed Furkan Özhan

Yusuf Özdemir

Ensar Bilir

Oktay Aydın

Yücel Gürol

Kaynak: Haber Merkezi