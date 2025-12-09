Murat Sancak Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden biri olan Murat Sancak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve yapılan değerlendirme sonucu tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdiği 29 şüpheliden biri olan Murat Sancak hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.
Soruşturma dosyasında futbolcu ve yöneticilerden oluşan geniş bir liste bulunurken, Murat Sancak da bu süreçte Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesine eklendi.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
