YAŞAM Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı’na gidebilmek için hangi takma ismi kullanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı’na gidebilmek için hangi takma ismi kullanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine, Osmanlı Devleti bölgeye ordu gönderemeyince aralarında Mustafa Kemal ve Enver Bey'in de bulunduğu bir grup genç subay, gizli yollarla bölgeye gitmeye karar vermiştir. Ancak o dönemde Mısır İngiliz işgali altındaydı ve Osmanlı subaylarının geçişine izin verilmiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı'na gidebilmek için hangi takma ismi kullanmıştır?

Mustafa Kemal, bu gizli görev için kimliğini gizlemek zorunda kalmış ve bölgeye sivil bir kimlikle sızmıştır. Kullandığı takma isim ve mesleği ise şöyledir:

Cevap: Gazeteci Şerif Bey (veya Mustafa Şerif).

Kaynak: Haber Merkezi

