Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Müştak Bey’in Kumru Hanım’la evliliğini konu alan, İbrâhim Şinâsi’nin tiyatro türündeki eserinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Müştak Bey’in Kumru Hanım’la evliliğini konu alan, İbrâhim Şinâsi’nin tiyatro türündeki eserinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Türk edebiyatı ve tiyatro tarihi için devrim niteliğinde olan bu eser, Batılı anlamda yazılmış ilk tiyatro oyunumuzdur. 1860 yılında yayımlanan bu komedi, dönemin toplumsal sorunlarını ve görücü usulü evliliğin getirdiği yanlışlıkları mizahi bir dille ele alır.

Müştak Bey'in Kumru Hanım'la evliliğini konu alan İbrâhim Şinâsi'nin eseri nedir?

İbrâhim Şinâsi tarafından kaleme alınan bu ölümsüz eserin adı Şair Evlenmesi'dir. Oyunda, eğitimli ve şair ruhlu Müştak Bey'in, sevdiği genç kız olan Kumru Hanım yerine, hileyle onun yaşlı ablası Sakine Hanım'la evlendirilmeye çalışılması anlatılır.

Cevap: Şair Evlenmesi

Kaynak: Haber Merkezi

