Müzik enstrümanlarının müzik aletlerinin özellikleri, sınıflandırması ve tarihsel gelişimiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Müzik sanatının teknik ve fiziksel yönünü derinlemesine inceleyen, enstrümanların yapısal özelliklerinden evrimsel süreçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu akademik disiplin, müzikolojinin en temel kollarından birini oluşturur.
Müzik enstrümanlarının özelliklerini, sınıflandırmasını ve tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalı hangisidir?
Bu bilim dalı, bir enstrümanın sadece nasıl ses çıkardığını değil, hangi malzemeden yapıldığını, kültürel bağlamını ve zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini analiz eder. Özellikle 1914 yılında geliştirilen Hornbostel-Sachs sistemi gibi sınıflandırma yöntemlerini kullanarak, dünya üzerindeki tüm çalgıları bilimsel bir temelde kategorize eder. Müze koleksiyonlarının korunması ve eski müzik aletlerinin yeniden üretilmesi aşamalarında da bu disiplin hayati bir rol oynar.
Cevap: Müzik enstrümanlarını her yönüyle inceleyen bilim dalı Organolojidir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”