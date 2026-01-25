Nagazaki’ye atılan atom bombasının lakabı nedir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini kökten değiştiren ve tarihin en yıkıcı askeri operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen Japonya'ya yönelik nükleer saldırılar, kullanılan silahların isimleriyle de belleklerde yer edinmiştir.
Nagazaki'ye atılan atom bombasının lakabı nedir?
6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya düzenlenen ilk saldırıdan üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te Amerikan B-29 bombardıman uçağı "Bockscar" tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda kullanılan bomba, Hiroşima'ya atılan "Little Boy" (Küçük Çocuk) adlı bombadan yapısal olarak farklıydı. Plütonyum-239 içeren ve içe doğru patlama prensibiyle çalışan bu devasa silah, şehri yerle bir ederek on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan trajik bir süreci başlatmıştır.
Cevap: Nagazaki'ye atılan atom bombasının lakabı "Fat Man" (Şişman Adam)'dır.
Kaynak: Haber Merkezi