Naim Süleymanoğlu’nun ağırlığının üç katından on kilogram fazla kaldırdığı ve kırılması imkânsız gözüken rekor kaç kilogramdır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, "Cep Herkülü" lakaplı efsanevi haltercimiz Naim Süleymanoğlu, kariyeri boyunca sayısız rekora imza atmıştır. Ancak bunlar arasında bir tanesi vardır ki, fizik kurallarını zorlayan sınırlarıyla halter dünyasında "ulaşılamaz" bir zirve olarak kabul edilir.

Naim Süleymanoğlu'nun kendi ağırlığının üç katından fazla kaldırarak tarihe geçtiği o efsanevi rekor kaç kilogramdır?

Bu tarihi olay, 1988 Seul Olimpiyatları'nda gerçekleşmiştir. Naim Süleymanoğlu, 60 kilogram ağırlığında olmasına rağmen podyuma çıkmış ve silkme (clean and jerk) kategorisinde inanılmaz bir yükün altına girmiştir. O gün podyumda, kendi vücut ağırlığının tam üç katından 10 kilogram fazlasını, yani 190 kilogramı kaldırarak dünya rekoru kırmıştır.

Bu Rekoru Özel Kılan Nedir?

Oran Farkı: Halter tarihinde kendi ağırlığının üç katını kaldıran çok az sporcu vardır. Naim, bu sınırı 10 kilogram daha aşarak (3 katı + 10 kg) insan limitlerini yeniden tanımlamıştır. Sinclair Puanı: Bu kaldırış, Naim Süleymanoğlu'nu tüm zamanların en iyi haltercisi (Pound-for-Pound) yapan ana etkendir. Hala Kırılamadı: Halterdeki sıklet değişiklikleri nedeniyle bu spesifik rekor "ebedi dünya rekoru" statüsündedir ve günümüzdeki modern sporcular için bile hala aşılması imkansız bir hedef olarak görülmektedir.

Cevap: 190 Kilogram

Kaynak: Haber Merkezi