YAŞAM Haberleri

Napoli - Sassuolo Maçının Muhtemel 11’i! Napoli İlk 11! Sassuolo İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Napoli vs Sassuolo Maçı Hangi Kanalda?

İtalya Serie A'nın 21. haftasında şampiyonluk takibini sürdüren Napoli, evinde ligin orta sıralarında yer alan Sassuolo'yu konuk ediyor. Son haftalarda aldığı üst üste beraberliklerle lider Inter'in 4 puan gerisine düşen Napoli, bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında yara sarmak istiyor. Konuk ekip Sassuolo ise son 6 maçtır galibiyet yüzü görememenin verdiği baskıyla zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

Ne Zaman
Mücadele, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 20:00'de başlayacaktır.

Hangi Kanal
Napoli - Sassuolo karşılaşması Türkiye'de S Sport+ platformundan canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Zorlu randevuyu İtalyan hakem Francesco Fourneau yönetecektir.

Yer
Karşılaşma, Napoli'nin efsanevi stadı Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler
Takımlar sahaya şu kadrolarla çıkacaktır:

Napoli İlk 11'i (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: Vanja Milinković-Savić (32)

Savunma: Juan Jesus (5), Amir Rrahmani (13), Sam Beukema (31)

Orta Saha: Leonardo Spinazzola (37), Scott McTominay (8), Stanislav Lobotka (68), Giovanni Di Lorenzo (22) (K)

Hücum Arkası: Eljif Elmas (20), Antonio Vergara (26)

Forvet: Rasmus Højlund (19)

Sassuolo İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Arijanet Murić (49)

Savunma: Sebastian Walukiewicz (6), Jay Idzes (21), Tarik Muharemovic (80), Josh Doig (3)

Orta Saha: Luca Lipani (35), Nemanja Matic (18) (K), Aster Vranckx (40)

Hücum: Alassane Fadera (20), Andrea Pinamonti (99), Armand Laurienté (45)

Kaynak: Haber Merkezi

