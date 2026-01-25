Nâzım Hikmet’in “Seni düşünmek güzel şey“ diye başlayan “30 Eylül 1945“ adlı şiiri nasıl devam eder? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk edebiyatının dünya çapındaki en büyük kalemlerinden biri olan Nâzım Hikmet'in, hapishane yıllarında eşi Piraye'ye duyduğu derin özlemi ve geleceğe dair sarsılmaz umudunu mısralara döktüğü bu eser, sevdayı en yalın haliyle tarif eder.

Nâzım Hikmet'in "Seni düşünmek güzel şey" diye başlayan "30 Eylül 1945" adlı şiiri nasıl devam eder?

Bursa Cezaevi'nde kaleme alınan bu şiir, şairin dış dünyadan kopuk olduğu bir dönemde iç dünyasındaki zenginliği ve sevdiği kadına olan bağlılığını yansıtır. "Memleketimden İnsan Manzaraları"na uzanan o büyük destansı anlatımın içinde küçük ama devasa bir duygu durağı olan bu dizeler, sadece bir aşk şiiri değil, aynı zamanda zorluklar karşısında direnme gücü veren bir tesellidir.

Cevap: Şiir, "Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey / Dünyanın en güzel sesinden / En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey..." dizelerinin ardından şu şekilde devam eder:

"Fakat artık ümit yetmiyor bana, Ben artık şarkı dinlemek değil, Şarkı söylemek istiyorum."

