"Ne zaman seni düşünsem / Bir ceylan su içmeye iner” dizeleriyle başlayan "Ne Böyle Sevdalar Gördüm Ne Böyle Ayrılıklar” adlı şiirin şairi kimdir?

11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya modern Türk şiirinin öne çıkan isimlerinden birini saptamayı gerektiren bir soru yöneltildi. Duygusal tonuyla tanınan bu şiirin kime ait olduğu izleyiciler tarafından da merak edildi.

Şiirin Şairi Kimdir?

"Ne Böyle Sevdalar Gördüm Ne Böyle Ayrılıklar” şiiri, Türk edebiyatının usta şairlerinden Attilâ İlhan tarafından kaleme alınmıştır. Şiir, sevdanın ve ayrılığın derin izlerini anlatan güçlü imgeleriyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap

C: İlhan Berk

Kaynak: Haber Merkezi