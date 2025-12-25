Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkiye coğrafyası bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Tarihi ve doğal miras alanlarından biriyle ilgili soru merak uyandırdı.

Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir?

A: Adıyaman ve Malatya

B: Hatay ve Osmaniye

C: Rize ve Artvin

D: Sivas ve Kayseri

Nemrut Dağı Milli Parkı hangi iki ilin sınırları içerisindedir? sorusunun cevabı

Doğru cevap: A) Adıyaman ve Malatya

Kaynak: Haber Merkezi