Nerede, 2014 Sevgililer Günü’nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya sinema tarihine en ilginç ve biraz da "hınzır" protestolardan biri olarak geçen bu olay, Çin'in Şanghay kentinde yaşanmıştır.

2014 Sevgililer Günü'nde nerede, bekarlar sinema koltuklarını satın alarak sevgililerin arasını açmıştır?

14 Şubat 2014'te, Şanghay'ın popüler bölgesi Xintiandi'de bulunan bir sinemada, kendilerini "bilgisayar meraklısı" olarak tanımlayan bir grup bekar, romantik bir film olan Beijing Love Story (Pekin Aşk Hikayesi) filminin akşam seansı için bir plan hazırladı. Grubun amacı, sevgililerin yan yana oturup romantik anlar yaşamasını engellemekti.

Bunu başarmak için sinema salonundaki tüm tek numaralı koltukları internet üzerinden satın alarak koltuk düzenini bir satranç tahtasına çevirdiler. Böylece bilet alan her çift, aralarında bir boşluk (veya bir yabancı) olacak şekilde ayrı ayrı oturmak zorunda kaldı. Organizatör, bu eylemi "Sadece küçük bir şaka yapmak istedik, belki de bu sayede uzaklık sevgiyi daha da güçlendirir" diyerek esprili bir şekilde savunmuştur.

Cevap: Şanghay, Çin (Xintiandi Sineması)

Kaynak: Haber Merkezi