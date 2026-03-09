GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
51,37
STERLİN
59,40
GRAM
7.424,24
ÇEYREK
12.258,49
YARIM ALTIN
24.435,25
CUMHURİYET ALTINI
48.662,48
YAŞAM Haberleri

Nerede, 2014 Sevgililer Günü’nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Nerede, 2014 Sevgililer Günü’nde, sevgilisi olmayanlar, sevgililer birlikte oturamasın diye romantik film gösterilecek sinemadaki bir seansın numarası tek sayı olan tüm koltuklarını satın almıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya sinema tarihine en ilginç ve biraz da "hınzır" protestolardan biri olarak geçen bu olay, Çin'in Şanghay kentinde yaşanmıştır.

2014 Sevgililer Günü'nde nerede, bekarlar sinema koltuklarını satın alarak sevgililerin arasını açmıştır?

14 Şubat 2014'te, Şanghay'ın popüler bölgesi Xintiandi'de bulunan bir sinemada, kendilerini "bilgisayar meraklısı" olarak tanımlayan bir grup bekar, romantik bir film olan Beijing Love Story (Pekin Aşk Hikayesi) filminin akşam seansı için bir plan hazırladı. Grubun amacı, sevgililerin yan yana oturup romantik anlar yaşamasını engellemekti.

Bunu başarmak için sinema salonundaki tüm tek numaralı koltukları internet üzerinden satın alarak koltuk düzenini bir satranç tahtasına çevirdiler. Böylece bilet alan her çift, aralarında bir boşluk (veya bir yabancı) olacak şekilde ayrı ayrı oturmak zorunda kaldı. Organizatör, bu eylemi "Sadece küçük bir şaka yapmak istedik, belki de bu sayede uzaklık sevgiyi daha da güçlendirir" diyerek esprili bir şekilde savunmuştur.

Cevap: Şanghay, Çin (Xintiandi Sineması)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER