GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,82
EURO
51,77
STERLİN
59,65
GRAM
7.501,89
ÇEYREK
12.444,46
YARIM ALTIN
24.774,46
CUMHURİYET ALTINI
49.101,01
YAŞAM Haberleri

Neşet Ertaş’ın “Gönül dağı yağmur boran olunca“ dizesiyle başlayan “Gönül Dağı“ eserinde geçen “boran“ kelimesi ne anlama gelmektedir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Neşet Ertaş’ın “Gönül dağı yağmur boran olunca“ dizesiyle başlayan “Gönül Dağı“ eserinde geçen “boran“ kelimesi ne anlama gelmektedir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın en sevilen eserlerinden biri olan "Gönül Dağı", insanın iç dünyasındaki fırtınaları ve duygusal karmaşayı doğa olaylarıyla sembolize eden derin bir türküdür.

"Gönül Dağı" eserinde geçen "boran" kelimesi ne anlama gelmektedir?

Türküde geçen "boran" kelimesi; rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak yağışın (veya karın) bir arada olduğu şiddetli fırtına anlamına gelmektedir. Halk edebiyatında ve Anadolu deyişlerinde genellikle sadece hava durumunu değil, kişinin ruhunda kopan büyük huzursuzlukları, dertleri ve aşılması zor engelleri temsil etmek için kullanılır.

Cevap: Şiddetli fırtına.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER