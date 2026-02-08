Neşet Ertaş’ın “Gönül dağı yağmur boran olunca“ dizesiyle başlayan “Gönül Dağı“ eserinde geçen “boran“ kelimesi ne anlama gelmektedir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın en sevilen eserlerinden biri olan "Gönül Dağı", insanın iç dünyasındaki fırtınaları ve duygusal karmaşayı doğa olaylarıyla sembolize eden derin bir türküdür.

"Gönül Dağı" eserinde geçen "boran" kelimesi ne anlama gelmektedir?

Türküde geçen "boran" kelimesi; rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak yağışın (veya karın) bir arada olduğu şiddetli fırtına anlamına gelmektedir. Halk edebiyatında ve Anadolu deyişlerinde genellikle sadece hava durumunu değil, kişinin ruhunda kopan büyük huzursuzlukları, dertleri ve aşılması zor engelleri temsil etmek için kullanılır.

Cevap: Şiddetli fırtına.

