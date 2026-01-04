GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Network filmindeki rolüyle 1977’de En İyi Yardımı Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Network filmindeki rolüyle 1977’de En İyi Yardımı Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

 Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar tarihinde, bazı performanslar süresiyle değil, bıraktığı derin etkiyle unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır.

Beatrice Straight "Network" Filminde Yaklaşık Ne Kadar Süre Ekranda Kalmıştır?

Cevap: Beatrice Straight, bu filmdeki yaklaşık 5 dakika 2 saniyelik (bazı kaynaklarda 5 dakika 40 saniye olarak geçer) performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" Oscar'ını kazanmış ve bu dalda ödül alan en kısa performans rekorunu kırmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

