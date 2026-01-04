Network filmindeki rolüyle 1977’de En İyi Yardımı Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazanan Beatrice Straight, 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar tarihinde, bazı performanslar süresiyle değil, bıraktığı derin etkiyle unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır.
Beatrice Straight "Network" Filminde Yaklaşık Ne Kadar Süre Ekranda Kalmıştır?
Cevap: Beatrice Straight, bu filmdeki yaklaşık 5 dakika 2 saniyelik (bazı kaynaklarda 5 dakika 40 saniye olarak geçer) performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" Oscar'ını kazanmış ve bu dalda ödül alan en kısa performans rekorunu kırmıştır.
