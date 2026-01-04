Norveç’in başkent Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Kuzey Avrupa'nın doğal güzellikleriyle ünlü ülkesi Norveç, son yıllarda artan turist trafiği ve modern şehir yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkenin başkenti ve en büyük metropolü olan Oslo, idari ve ekonomik merkez olma özelliğini sürdürürken, ülkenin "ikinci büyük şehri" ünvanını taşıyan yerleşim yeri de özellikle deniz ticareti ve kültürel festivalleriyle adından söz ettiriyor.
Yedi dağ ile çevrili olması ve fiyortlara açılan bir kapı niteliği taşımasıyla bilinen bu tarihi şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan renkli ahşap evleriyle ünlü. Gezginlerin ve tarih meraklılarının odak noktasında yer alan bu şehir, Norveç'in batı kıyısındaki en önemli ticaret ve eğitim merkezi olarak kabul ediliyor.
Cevap: C: Bergen
