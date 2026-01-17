Nottingham Forest - Arsenal Maçının Onaylanmış 11’i! Forest İlk 11! Arsenal İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Forest vs Arsenal Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında lider Arsenal, alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Nottingham Forest'a konuk oluyor. Ligde 6 puan farkla zirvede yer alan Gunners, bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Sean Dyche yönetimindeki ev sahibi ekip ise Manchester City ve Everton yenilgilerinin ardından City Ground'da sürpriz bir sonuç hedefliyor.
Ne Zaman
Mücadele, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 20:30'da başlayacaktır.
Hangi Kanal
Nottingham Forest - Arsenal karşılaşması Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Kritik randevuyu İngiliz hakem Michael Oliver yönetecektir.
Yer
Karşılaşma, Nottingham Forest'ın ev sahipliğinde City Ground stadyumunda oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya çıkacağı kadrolar netleşmiştir:
Nottingham Forest İlk 11'i (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Matz Sels (26)
Savunma: Ola Aina (34), Nikola Milenkovic (31), Murillo (4), Neco Williams (7)
Orta Saha: Ibrahim Sangaré (6), Elliot Anderson (8)
Hücum Hattı: Nicolás Domínguez (16), Morgan Gibbs-White (10) (K), Callum Hudson-Odoi (14)
Forvet: Igor Jesus (9)
Arsenal İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: David Raya (22)
Savunma: Ben White (4), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Jurrien Timber (12)
Orta Saha: Martin Zubimendi (5), Declan Rice (41), Martin Ødegaard (8) (K)
Hücum Hattı: Noni Madueke (17), Viktor Gyökeres (9), Gabriel Martinelli (11)
(Yıldız oyuncu Bukayo Saka maça yedek kulübesinde başlamaktadır).
Kaynak: Haber Merkezi