Nutuk’un ilk cümlesi hangisi ile başlar? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'dan 1927'ye kadar olan süreci, yani Milli Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bizzat anlattığı Nutuk, Türk tarihinin en önemli birincil kaynaklarından biridir. Eser, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kurultayında Atatürk tarafından 36,5 saat süren bir konuşmayla okunmuştur.
Nutuk'un ilk cümlesi hangisi ile başlar?
Nutuk, Türk milletinin kaderini değiştiren o tarihi yolculuğun başlangıcına vurgu yaparak şu cümleyle başlar:
"1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım."
(Orijinal metindeki haliyle: "1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzara-i umumiye:")
Cevap: 1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.
