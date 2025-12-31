O Ses Türkiye Yılbaşı Programı Jüri Üyeleri Kimler 2026? Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk Var mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel, jüri kadrosu, sahne alacak ünlü isimler ve sürpriz performanslarıyla yılbaşı gecesinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Programı Jüri Üyeleri Kimler 2026?

2026 Yılbaşı için hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri kadrosu belli oldu. Programda jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay yer alacak. Acun Ilıcalı ise programı sunacak isim olarak sahnede olacak.

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk Var mı, Neden Yok?

Bazı kaynaklarda geçmiş yıllarda jüri olan Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk isimleri de gündeme gelse de 2026 yılbaşı özel bölümünde jüri listesinde resmî açıklamalara göre yer almıyor. Bunun nedeni, her yıl özel program için format ve jüri kadrosunun farklılaştırılması ve yeni isimler tercih edilmesidir.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programı 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Programında Kim Hangi Şarkıyı Söyleyecek?

Programda sahne alacak ünlülerin ve seslendirecekleri bazı parçalar sosyal medya ve magazin haberlerinde paylaşıldı. Buna göre performanslar arasında şunlar yer alacak:

Cihan Ünal – "New York New York” (Frank Sinatra)

Pelin Akil – "Ya Sonra” (Ajda Pekkan)

Rabia Soytürk – "Aldatıldık” (Sezen Aksu)

Serra Arıtürk – "Melankoli” (Nükhet Duru)

Burak Yörük – "Yarim Yarim” (Volkan Konak)

Ava Yaman – "O Benim Dünyam” / "I Need A Hero”

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) – "Palavra Palavra”

Emir & Ceren Benderlioğlu (Düet) – "Her Şeyi Yak”

Toprak Razgatlıoğlu – "Çatma Yarım” (Reynmen)



Bu liste yılbaşı gecesi programında sahne alacak ünlülerden sadece bir kısmıdır.

Kaynak: Haber Merkezi