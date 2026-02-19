Ocak 2025’te vefat eden, “Dostlukların Son Günü“ adlı öykü kitabıyla 1976’da “Sait Faik Hikâye Armağanı“nı kazanan yazar, senarist ve eleştirmen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
Edebiyat dünyasının "hüzünlü prensi" olarak anılan, öykülerinden denemelerine, sinema eleştirilerinden senaryolarına kadar Türk kültür hayatına çok yönlü katkılar sunan bu usta isim, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrıldı.
Ocak 2025'te vefat eden, "Dostlukların Son Günü" adlı öykü kitabıyla 1976'da "Sait Faik Hikâye Armağanı"nı kazanan yazar, senarist ve eleştirmen kimdir?
Bu isim Selim İleri'dir.
Türk edebiyatının en üretken kalemlerinden biri olan Selim İleri, eserlerinde bireyin iç dünyasını, yalnızlığı ve geçmişe duyulan özlemi büyük bir incelikle işlemiştir. 1976 yılında "Dostlukların Son Günü" adlı kitabıyla kazandığı Sait Faik Hikâye Armağanı, onun öykücülüğündeki ustalığını tescilleyen en önemli ödüllerden biri olmuştur. Ayrıca sinema dünyasına duyduğu tutkuyla tanınan İleri, pek çok unutulmaz filmin senaryosuna imza atmış ve derinlikli sinema eleştirileri kaleme almıştır.
