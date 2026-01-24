Ödenmesi gereken bir para ya da mal anlamına gelen “mehir“ hangisi ile ilgilidir? Çifte Milyon sorusu

Toplumsal yapımızda ve İslam hukukunda önemli bir yer tutan "mehir" kavramı, bir güvence ve hak olarak yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Genellikle maddi bir değerle (para, altın, taşınmaz mal vb.) ifade edilen bu kavram, taraflar arasındaki hukuki ve sosyal bağın bir parçasıdır.

Ödenmesi gereken bir para ya da mal anlamına gelen "mehir" hangisi ile ilgilidir?

Mehir, doğrudan evlilik kurumu ile ilgilidir. Nikâh akdi sırasında erkeğin kadına vermeyi taahhüt ettiği veya verdiği mal ya da parayı ifade eder. Kadının ekonomik geleceğini koruma altına almayı amaçlayan bu hak; kaza, alışveriş veya savaş gibi durumlarla değil, aile kurmanın hukuki gereklilikleriyle bağlantılıdır.

Cevap: Evlilik

