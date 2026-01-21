OEDAŞ DUYURDU | Eskişehir’in bu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! 21-22 Ocak 2026 Eskişehir’de elektrikler ne zaman gelecek?
Eskişehir’de yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları mağdur etti. 21-22 Ocak 2026 tarihinde elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Eskişehir elektrik kesinti listesi...
Eskişehir'de elektrik kesintisi uyarısı yapıldı! Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 21-22 Ocak 2026 tarihinde Eskişehir'in çeşitli bölgelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Peki, Eskişehir'deki elektrik kesintisi ne zaman sona erecek?
ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eskişehir'de 21-22 Ocak 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
21 Ocak 2026 11:15 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI
21 Ocak 2026 10:15 - 21 Ocak 2026 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
21 Ocak 2026 09:00 - 21 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI
